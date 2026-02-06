Lutto

Addio allo storico tecnico e dirigente.

Asso · 06/02/2026 alle 18:09

Il mondo dell’atletica leggera piange Pier Filippo Morosini: lutto ad Asso. Addio allo storico tecnico e dirigente.

Lutto nello sport

Una figura di spicco nel mondo dell’atletica leggera. Giudice, tecnico, dirigente. Questo era Pier Filippo Morosini, a lungo presidente dell’Atletica Brianza e poi di dirigente dell’Atletica Triangolo Lariano, scomparso a 79 anni.
La notizia ha generato un grande vuoto nel mondo dell’atletica leggera locale, ma anche in tutta Asso, dove Morosini era molto conosciuto.

“Un uomo gentile, generoso e di buon animo, che aveva sempre a cuore i bambini e i ragazzi – racconta il presidente dell’Atletica Triangolo Lariano Gianni Cifaldi – Aveva collaborato molto con le scuole per organizzare i campionati studenteschi. Era un’iniziativa a cui teneva molto e per cui si era speso intensamente”.

Per tanti giovani atleti è stato più di un tecnico: una vera e propria guida.

“E’ stato mio allenatore per 25 anni, tutto ciò che so nell’atletica lo devo a lui – il ricordo di Tiziana Bracchi, vice presidente dell’Atletica Triangolo Lariano – Ora anche io sono allenatore e voglio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori e quella passione che lui stesso mi ha trasmesso”.

Asso: addio a Pier Filippo Morosini

Un tecnico che ha saputo trasmettere valori

Dipendente delle ferrovie, Morosini ha dedicato l’intera vita all’atletica leggera, ricoprendo per lungo tempo il ruolo di presidente dell’Atletica Brianza e poi di dirigente dell’Atletica Triangolo Lariano. Era un apprezzato giudice e allenatore: è stato presenza costante sui campi di gara come giudice, cronometrista e dirigente societario. Nel 2009 venne insignito di un riconoscimento dal Comitato Provinciale Fidal Como/Lecco per la sua carriera da allenatore, mentre nel 2019 ricevette un premio alla carriera dalla Fidal Lombardia come giudice.

“Figura di riferimento e di grande valore umano e sportivo, ha accompagnato e formato tantissimi atleti, che lo porteranno sempre nel cuore”, il ricordo di Francesca Pirotta, presidente Fidal Como/Lecco.

La sua scomparsa è stata accolta tristemente anche dall’intera Asso.

“Era un uomo molto conosciuto e apprezzato – sottolinea il sindaco Mirko Donadini Pina – Si è sempre speso molto per lo sport e teneva molto alla formazione dei giovani e ai valori promossi dalla pratica sportiva».

Aggiunge l’ex sindaco Tiziano Aceti:

“Una persona speciale, che ha fatto tantissimo per il paese e soprattutto per i ragazzi e i giovani, trasmettendo loro i sani valori dello sport, da mettere in pratica anche nella vita di tutti i giorni. Un insegnante sotto tutti i punti di vista, legatissimo ai propri atleti”.

I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio nella chiesa parrocchiale di Asso.