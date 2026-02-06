Il mondo dell’atletica leggera piange Pier Filippo Morosini: lutto ad Asso. Addio allo storico tecnico e dirigente.

Lutto nello sport

Una figura di spicco nel mondo dell’atletica leggera. Giudice, tecnico, dirigente. Questo era Pier Filippo Morosini, a lungo presidente dell’Atletica Brianza e poi di dirigente dell’Atletica Triangolo Lariano, scomparso a 79 anni.

La notizia ha generato un grande vuoto nel mondo dell’atletica leggera locale, ma anche in tutta Asso, dove Morosini era molto conosciuto.

“Un uomo gentile, generoso e di buon animo, che aveva sempre a cuore i bambini e i ragazzi – racconta il presidente dell’Atletica Triangolo Lariano Gianni Cifaldi – Aveva collaborato molto con le scuole per organizzare i campionati studenteschi. Era un’iniziativa a cui teneva molto e per cui si era speso intensamente”.

Per tanti giovani atleti è stato più di un tecnico: una vera e propria guida.

“E’ stato mio allenatore per 25 anni, tutto ciò che so nell’atletica lo devo a lui – il ricordo di Tiziana Bracchi, vice presidente dell’Atletica Triangolo Lariano – Ora anche io sono allenatore e voglio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori e quella passione che lui stesso mi ha trasmesso”.

Un tecnico che ha saputo trasmettere valori

Dipendente delle ferrovie, Morosini ha dedicato l’intera vita all’atletica leggera, ricoprendo per lungo tempo il ruolo di presidente dell’Atletica Brianza e poi di dirigente dell’Atletica Triangolo Lariano. Era un apprezzato giudice e allenatore: è stato presenza costante sui campi di gara come giudice, cronometrista e dirigente societario. Nel 2009 venne insignito di un riconoscimento dal Comitato Provinciale Fidal Como/Lecco per la sua carriera da allenatore, mentre nel 2019 ricevette un premio alla carriera dalla Fidal Lombardia come giudice.

“Figura di riferimento e di grande valore umano e sportivo, ha accompagnato e formato tantissimi atleti, che lo porteranno sempre nel cuore”, il ricordo di Francesca Pirotta, presidente Fidal Como/Lecco.

La sua scomparsa è stata accolta tristemente anche dall’intera Asso.

“Era un uomo molto conosciuto e apprezzato – sottolinea il sindaco Mirko Donadini Pina – Si è sempre speso molto per lo sport e teneva molto alla formazione dei giovani e ai valori promossi dalla pratica sportiva».

Aggiunge l’ex sindaco Tiziano Aceti:

“Una persona speciale, che ha fatto tantissimo per il paese e soprattutto per i ragazzi e i giovani, trasmettendo loro i sani valori dello sport, da mettere in pratica anche nella vita di tutti i giorni. Un insegnante sotto tutti i punti di vista, legatissimo ai propri atleti”.

I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio nella chiesa parrocchiale di Asso.