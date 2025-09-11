Il PGC conosce le rivali dei campionati Eccellenza U17 nel girone B e U15 nel girone A

La Fip Lombardia ha reso noti i gironi della prima fase relativa ai campionati Eccellenza Under17 e Under15.
Il PGC scopre i giorni dei campionati
Unica società nostrana presente in entrambi i tornei è il Progetto Giovani Cantù. Nel campionato Under17 la squadra canturina diretta da coach Antonio Visciglia è stata inserita nel girone B mentre nel torneo Under15 la formazione biancoblù guidata da coach Matteo Bonassi è stata inserita nel girone A. A breve saranno pubblicati i calendari relativi alla prima fase di entrambe le categorie.
Under17 Eccellenza
Girone: Girone B
052146 ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL – LEGNANO (MILANO)
039055 AYERS ROCK GALLARATE – GALLARATE (VARESE)
050925 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L. – BRESCIA (BRESCIA)
012522 GUERINO VANOLI BASKET SRL – CREMONA (CREMONA)
000321 ALLIANZ SOCIAL O.S.A. MILANO – MILANO (MILANO)
055894 POLISPORTIVA MA.GO A.S.D. – OLGIATE OLONA (VARESE)
000105 PALLACANESTRO CANTU’ SPA – CANTU’ (COMO)
017132 A.S.D. MILANOTRE BASKET – BASIGLIO (MILANO
Girone: Girone A
000928 POL DIL. LIBERTAS CERNUSCO – CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)
000602 URANIA BASKET MILANO – MILANO (MILANO)
000107 Olimpia Milano – MILANO (MILANO)
012575 Basket Seregno A.S.D. – SEREGNO (MONZA BRIANZA)
035353 PALL. AURORA DESIO 94 – DESIO (MONZA BRIANZA)
050000 Blu Orobica Bergamo – BERGAMO (BERGAMO)
000109 ROBUR ET FIDES SSD ARL – VARESE (VARESE)
000108 PALLACANESTRO VARESE SPA – VARESE (VARESE)
Under15 Eccellenza
Girone: Girone A
014115 PALL. ORZINUOVI – ORZINUOVI (BRESCIA)
054619 BK PEDRENGO – PEDRENGO (BERGAMO)
000105 PALL. CANTU’ SPA – CANTU’ (COMO)
050000 Blu Orobica Bergamo – BERGAMO (BERGAMO)
050925 PALL. BRESCIA – BRESCIA (BRESCIA)
035353 PALL. AURORA DESIO 94 – DESIO (MONZA BRIANZA)
012522 GUERINO VANOLI BASKET SRL – CREMONA (CREMONA)
000107 PALL. OLIMPIA MILANO – MILANO (MILANO)
Girone: Girone B
051538 TIGERS MILANO – MILANO (MILANO)
055674 HUB DEL SEMPIONE GALLARATE – CASORATE SEMPIONE (VARESE)
000321 ALLIANZ SOCIAL O.S.A. MILANO – MILANO (MILANO)
000108 PALL. VARESE SPA – VARESE (VARESE)
000602 URANIA BASKET MILANO – MILANO (MILANO)
017132 MILANOTRE BASIGLIO – BASIGLIO (MILANO)
000109 ROBUR ET FIDES VARESE – VARESE (VARESE)
056136 FUTURE BASKET LODIGIANO – CODOGNO (LODI)