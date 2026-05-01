“Il trio dei non famosi” farà il giro dell’Italia in bici

Dalla Lombardia alla Calabria e ritorno, 3mila chilometri in sella: è l’impresa che il «Trio dei non famosi» si prepara a iniziare domani, sabato 2 maggio 2026. Il gruppo è composto dall’alpino della sezione di Fino Mornasco Maurizio Figini, 64 anni, sua moglie Nicoletta Basilico, 61 anni, e dall’amico Silvano Roncoroni, 64 anni.

La partenza

Domattina Silvano, che vive a Bregnano, raggiungerà la coppia a Solaro, da dove partiranno insieme in direzione Reggio Calabria. Spiega Maurizio:

«L’arrivo in Calabria è previsto in circa 14 tappe, dovremo farcela, spero. Poi dipenderà anche dal meteo».

L’itinerario

All’andata faranno l’Aurelia, poi l’Appia fino a Reggio Calabria, al ritorno tutta l’Adriatica, pedaleranno lungo le coste. Spiegano i tre ciclisti:

«Evitiamo solo il “tacco” perché da Taranto a Bari la faremo in treno».

I primi viaggi in sella alla bici

Sarà un’impresa dura, per la quale si stanno preparando da un po’ di tempo. Maurizio e Silvano hanno iniziato a fare dei viaggi in bici circa 10 anni fa. La prima avventura è stata Genova-Roma, poi Solaro-Assisi e Solaro-San Giovanni Rotondo. Quando Nicoletta ha smesso di lavorare si è unita al marito e all’amico per la Solaro-Vipiteno.

La sfida

Ora li aspetta una sfida ben più impegnativa. La prima tappa sarà Tortona, poi Lavagna, Lerici, Livorno e giù per l’Italia. Ci saranno salite e discese, tratti più semplici e altri più complicati:

«Ad esempio faremo il Passo del Bracco, da Lavagna a La Spezia, bello tosto, con circa 12-15 km in salita. Si partirà ogni giorno al mattino, dopo colazione, per fermarsi dopo circa 110-120 km e cercare un posto dove dormire».

Nel bagaglio lo stretto necessario: abbigliamento e attrezzi da bicicletta e un ricambio per dormire. Commentano prima della partenza:

«Siamo emozionati, non preoccupati. Speriamo sia una bella avventura, vedremo posti meravigliosi e conosceremo tanta gente».

A seguirli, da remoto, gli Alpini di Fino Mornasco, che nei giorni scorsi hanno augurato loro buon viaggio.