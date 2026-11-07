In bicicletta alla memoria di Adele: il ciclocross omaggia la volontaria

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In bicicletta alla memoria di un’amica, di una volontaria preziosa: il “Ciclocross di San Martino” omaggia Adele Patuelli.

In bici col ciclocross

Domani, domenica 8 novembre, ci sarebbe dovuta essere anche lei, in cucina, a dare supporto al Gs Castello. Purtroppo, Adele è venuta a mancare giovedì primo ottobre ma sarà comunque presente nei pensieri dei soci del sodalizio e dei membri del gruppo parrocchiale. “Era un punto di riferimento per tutti noi ed è per questo motivo che abbiamo deciso di dedicarle il “Ciclocross di San Martino” – esordisce il presidente Luca Bianchi – In accordo con la famiglia, abbiamo voluto fare un gesto concreto nei suoi riguardi. Nei riguardi di quello che ha rappresentato e continua a rappresentare per la nostra comunità”. Una presenza silenziosa ma fondamentale.

Alla memoria di una volontaria speciale

“Anche durante il ciclocross si occupava della parte di ristorazione – prosegue Bianchi – Portiamo avanti il suo impegno”. Proprio domani sono attesi all’oratorio di Castello, per la quarantanovesima edizione della manifestazione, affiliata Acsi, un centinaio di corridori. E i preparativi sono già iniziati da diverse settimane, con i volontari che si sono occupati del percorso e quelli che hanno seguito il disbrigo delle pratiche burocratiche. “Quest’anno, inoltre, si è voluto sostenere le attività locali – prosegue il presidente – Oltre ai trofei, avremo anche i pacchi gara che avranno all’interno prodotti a chilometro zero. Farina e lenticchie arrivano dal “Mulino Tapella”, il miele da “Il Ronzio” di Colverde e le attrezzature da bici da “Eleven Mountainbike Garage” e “Raglia Bike” di Olgiate Comasco. Non mancherà nemmeno un buono spendibile da “All4cycling” di Varese”.

Il programma

Per la sua quarantanovesima edizione, in programma per domani, domenica 8 novembre, la manifestazione vedrà accorrere numerosi appassionati anche da fuori regione. La competizione, affiliata ad Acsi, avrà luogo a partire dalle 12.30, con il ritrovo. Un’ora più tardi la partenza di Debuttanti, Junior, Senior A-B, Veterani A-B, Gentlemen A (durata di 50 minuti più un giro). Alle 15, invece, Gentlemen B, Super-Gentlemen, A-B-C, Donne e Primavera (durata 40 minuti più un giro). Il percorso sarà principalmente sterrato e ad anello, per una lunghezza complessiva di 2,6 chilometri. Premi alle prime tre società classificate e, in natura, per gli arrivi individuali. Un appuntamento imperdibile rivolto a tutti gli appassionati. Attivo il servizio ristoro per pranzo, cui farà seguito l’ormai tradizionale castagnata del pomeriggio.