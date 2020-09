In quarantena fiduciaria consigliere comunale vota da casa.

Da alcuni giorni il consigliere comunale di Grandate Dario Lucca si trova in quarantena fiduciaria. “Nei giorni scorsi, visto che io e mia moglie avremmo desiderato votare per il referendum – ha raccontato – ho fatto richiesta al Comune di Grandate di attivare la procedura per il voto a domicilio. Così nella mattinata di oggi, attorno alle 11.30, sono arrivati a casa mia i volontari della Croce Rossa di Lipomo, la quale fa parte del seggio speciale istituito presso l’ospedale Valduce. Così io e mia moglie abbiamo potuto votare”.

Rispettate le norme anti Covid

Il consigliere Lucca ha spiegato come è avvenuta la procedura di voto. “I volontari indossavano la tuta protettiva. Ci hanno fatto votare dalla finestra di casa perché non sono entrati nella mia abitazione, e ci hanno fatto igienizzare le mani prima e dopo l’uso della matita necessaria per esprimere il voto sulle schede”.