Incidente a Canzo. Un uomo in ospedale in codice giallo

Incidente a Canzo questa sera.

Un uomo in ospedale

Erano da poco trascorse le 18.40 di oggi, sabato 3 ottobre 2020, quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire a Canzo, sulla sp41, per un incidente stradale tra due auto. Sul posto in codice rosso un mezzo del Lariosoccorso di Erba e l’automedica. In supporto anche i Vigili del fuoco. Ad avere la peggio un uomo di 77 anni, che è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.