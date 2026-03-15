Incidente in Piemonte, perde la vita un Uggiatese

Il tragico incidente è accaduto su una strada provinciale e la vittima è un giovane uggiatese classe 1996.

In sette su un’auto

Sabato 14 marzo, l’incidente stradale in provincia di Provincia del Verbano-Cusio-Ossola è costato la vita a Francesco Roncoroni, classe 1996, di Uggiate con Ronago. A quanto risulta l’auto su cui viaggiava il giovane ha perso il controllo a causa della neve, sfondando il guardrail. Gli altri soggetti a bordo dell’auto sono rimasti feriti. Solo a indagini concluse si potrà sapere la dinamica esatta dell’incidente.

Il ricordo del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese

Francesco Roncoroni lavorava per il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, alla Casa di Paolo e Piera. Così lo ricordano i colleghi, postando anche foto insieme a Francesco (il primo a sinistra nella fotografia di gruppo): “Un ragazzo d’oro che lavorava al nostro Centro Socio Educativo per minori, Casa di Paolo e Piera. Francesco era sensibilità, era attenzione, era cura, Francesco era davvero puro di cuore. Siamo sconvolti. Caro Franci, tutti noi preghiamo per te. Tu proteggici da lassù e proteggi i nostri bambini. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”.