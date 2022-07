Incidente tra due auto, cinque feriti - SIRENE DI NOTTE

Incidente tra due automobili a Castelmarte, risultano coinvolte cinque persone; necessario anche l'intervento dell'elisoccorso.

Incidente pochi minuti prima delle 5

Il sinistro è avvenuto sulla Strada provinciale 41, nei pressi della rotatoria e di una stazione di servizio, pochi minuti prima delle 5 di questa mattina. Coinvolti un ragazzo di 19 anni, uno di 22, uno di 28, un uomo di 39 anni e risulterebbe coinvolta anche una quinta persona. Secondo quanto è stato possibile accertare, si sono scontrate una Ford Fiesta con a bordo quattro giovani, che procedeva verso Canzo, e una Giulietta che viaggiava nella direzione opposta. Non è da escludere che all'origine dell'impatto possa esserci stato un colpo di sonno, ma la dinamica è ancora da definire. Allertati i soccorritori, sul posto si sono precipitate quattro ambulanze (in codice giallo), l'automedica (in codice verde). Intervenuti anche i Vigili del fuoco di Canzo ed Erba e i Carabinieri. Le condizioni più critiche sono quelle del ragazzo diciannovenne, seduto sul sedile posteriore dietro l'amico al volante. Ha riportato un grave trauma facciale, due femori rotti e il bacino rotto: è stato trasportato con l'elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale di Circolo di Varese.

Intervento di soccorso a Turate

Un altro incidente, tra due vetture, si è verificato poco prima dell'1 di notte, a Turate, in via Isonzo: anche in questo caso coinvolte cinque persone: tre ragazzi di 20, 21 e 24 anni, una donna di 40 anni e un uomo di 60 anni.