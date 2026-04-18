Ingannata da un finto carabiniere, sottoscrive un bonifico di quasi 40mila euro. La vittima è una donna residente ad Inverigo, classe 1953.

Truffata da finto carabiniere

Convinta ad eseguire un bonifico istantaneo, è stata truffata da un finto carabiniere: la donna ha versato nelle sue tasche poco meno di 40mila euro. Un nuovo episodio andato, purtroppo, ancora una volta a segno. La vittima, questa volta, è una donna classe 1953. La signora è stata raggirata tramite telefonata da un finto carabiniere. Il truffatore, spacciandosi appunto per un rappresentante delle forze dell’ordine, ha ingannato la donna, convincendola con una scusa ad effettuare un bonifico istantaneo, da poco meno di 40mila euro.

Denunciato il fatto

Il falso carabiniere si è mostrato estremamente convincente e la signora è stata purtroppo ingannata. La vittima si è accorta di essere stata raggirata quando era ormai troppo tardi e a quel punto ha deciso, nella giornata di martedì, di presentare denuncia alla stazione dei Carabinieri di Lurago d’Erba. Un episodio purtroppo non nuovo, che ha visto il truffatore riuscire nel suo intento. Le segnalazioni di finti rappresentanti delle forze dell’ordine in cerca di soldi sono ormai purtroppo all’ordine del giorno. A seguito di queste situazioni, i messaggi lanciati dai Carabinieri sono chiari: nessun rappresentante delle forze dell’ordine chiede mai di effettuare versamenti o bonifici. In casi simili deve scattare l’allarme e la potenziale vittima deve lanciare la segnalazione, contattando direttamente i Carabinieri. Bisogna inoltre prestare estrema attenzione in particolare ai bonifici istantanei, perché ancora più difficili da stornare e recuperare, soprattutto nel caso in cui l’importo dovesse essere una cifra rilevante.