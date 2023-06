"Interragire" dona 1.000 euro agli alluvionati della Romagna

Mille euro in dono agli alluvionati dell'Emilia Romagna grazie all'associazione "Interragire".

Il gesto solidale di "Interragire"

La proposta di "Interragire" durante l'evento "Lurate Caccivio in festa" (da venerdì 2 a domenica 4 giugno) aveva due obiettivi: il primo, l’incontro con le tante persone che partecipavano ai vari momenti proposti, facendo conoscere anche le attività dell’associazione, il secondo, come sempre, una finalità solidale. "In questo frangente abbiamo destinato i fondi raccolti durante tutta la giornata alla popolazione dell’Emilia Romagna - fa sapere la presidente Daniela Volontè - Destineremo una cifra di 1.000 euro.

Durante la giornata i giovani e giovanissimi hanno organizzato una bellissima pesca rivolta ai bambini che ha avuto grande successo. Abbiamo avuto la presenza di una poetessa e scrittrice, Lorenza Auguadra che nel pomeriggio ha dedicato a tutti i presenti delle poesie e filastrocche sui temi della bellezza, natura, Pace, Solidarietà. Ha dedicato anche una poesia inedita proprio a Lurate Caccivio".

Tante iniziative

Da segnalare anche la produzione di un piccolo segnalibro donato a circa 300 ragazzi di terza media durante un progetto portato da anni nelle scuole, il progetto "Umanità in viaggi". "Ebbene, su questo segnalibro è riportata una poesia di Lorenza Auguadra che si intitola “Ninna Nanna della

vita”, pubblicata sul suo libro “Ho visto sorgere il sole a Sarajevo". Grande la sorpresa di aver saputo qualche settimana fa, che successivamente, questa poesia è risultata finalista nella graduatoria speciale Infanzia 2023 e sarà pubblicata nell’antologia speciale infanzia 2023 nella sezione antologica: poesie e racconti conl’intento morale, che verrà poi diffusa nelle scuole. La premiazione avverrà a Roma il prossimo 23 giugno alla presenza di Dacia Maraini presidente della giuria". Sempre durante la manifestazione alcuni bambini hanno partecipato anche al laboratorio di origami che presentava un segnalibro con i colori della Repubblica Italiana, vista la vicina ricorrenza del 2 giugno.

"La giornata, favorevoli, per fortuna, anche le condizioni meteorologiche, è stata un bel momento di

condivisione e solidarietà e di questo non possiamo che ringraziare tutti i volontari presenti soprattutto i

bambini e i ragazzi".