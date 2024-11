"Invito all'opera", serata benefica contro la neurofibromatosi

Appuntamento alle 21: tutto il ricavato a favore della ricerca

Sul palco la soprano Riva e al pianoforte Parravicini

Una serata benefica a sostegno di Linfa, l’associazione che lotta contro le neurofibromatosi. E’ quella che si terrà questa sera, sabato 9 novembre, alle 21, al teatro Sociale di Canzo con "Invito all’opera".

Sul palcoscenico canzese ci sarà la soprano Sofia Maria Riva accompagnata al pianoforte da Francesco Parravicini.

Durante l’iniziativa interverranno anche Francesca Chiara, presidente di Linfa, e il vicepresidente Ivan Cortellessa che spiegheranno le finalità dell’associazione e quanto viene fatto a sostegno dei malati e delle famiglie.

Una malattia genetica rara

La neurofibromatosi è la malattia genetica rara più diffusa al mondo. E’ recente, grazie alla ricerca, una notizia importante riguardante la neurofibromatosi di tipo 1 (NF1): in Italia è stato approvato il selumetinib, un farmaco specifico per il trattamento dei neurofibromi plessiformi sintomatici e inoperabili nei bambini di età pari o superiore a tre anni. Questo farmaco rappresenta una svolta importante, poiché migliora notevolmente la qualità della vita dei pazienti pediatrici affetti da NF1.

Offerta libera per appoggiare Linfa

L'ingresso alla serata, a offerta libera, servirà proprio per appoggiare Linfa che si occupa di attivare progetti non solo per camminare al fianco dei ragazzi e dei loro genitori, ma anche per fornire informazioni sui suoi centri d’eccellenza in Italia che offrono multisciplinarità nell’assistenza dei pazienti a 360 gradi.