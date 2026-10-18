Irruzione a scuola e minacce ai genitori: “Soggetto pericoloso”

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Incursioni in proprietà private, clienti di attività commerciali importunati e persino un’irruzione a scuola, oltre ad aver aggredito verbalmente i genitori aggrediti fuori da un altro plesso. Ad Inverigo è allarme per quanto accaduto nei giorni scorsi e la causa è un soggetto definito dal sindaco Francesco Vincenzi “pericoloso”.

La situazione

Il primo cittadino ha illustrato la situazione:

“Si tratta di un uomo di circa 45 anni, con problemi psichiatrici, residente a Lurago d’Erba e che già in passato a Lurago aveva dato problemi – racconta il primo cittadino – Nei giorni scorsi si è presentato ad Inverigo, pur non abitando qui e ha creato alcuni disguidi, entrando all’interno della proprietà della scuola San Carlo e presentandosi all’esterno della scuola Monsignor Pozzoli, minacciando e aggredendo verbalmente delle mamme”.

Un problema per la sicurezza dei cittadini, che non nascondono preoccupazioni e allarmi. L’uomo si sarebbe intrufolato anche in altre proprietà private, dove avrebbe bivaccato e addirittura dormito.

“Carabinieri e Polizia Locale sono stati avvertiti e sono già intervenuti in più di un’occasione – racconta il primo cittadino – Per il resto noi non possiamo fare più di tanto se non segnalare la situazione. Chiaro che c’è allarme. Da come mi è stata descritta la situazione si tratta di un soggetto pericoloso”.

Problemi anche per bar e ristoranti

Il sindaco fatica a spiegarsi il motivo per cui questa persona, pur essendo nota, possa continuare ad agire in libertà:

“Forse non ci sono strutture, forse non viene ritenuto un problema. Non lo so”, afferma amareggiato.

Fatto sta che anche per tante attività commerciali sono sorti disguidi: