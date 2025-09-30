La Cierre Ufficio Cantù U15 protagonista della prima tappa del Torneo Talents in play a Roseto

Nel week-end è iniziata l’avventura della Cierre Ufficio Cantù Under15 al prestigioso torneo di basket Talents in play.

Cierre Ufficio Cantù protagonista del torneo

La nuova manifestazione giovanile organizzata da Roseto Basket Academy ha visto al via otto formazioni della categoria Under15 maschile e che prevede tre tappe durante l’arco della stagione. La prima tappa come detto si è svolta dal 26 al 28 settembre a Roseto degli Abruzzi e ha visto protagonista anche al squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi con due sconfitte e una vittoria. Nel match d’esordio la Cierre Ufficio si è arresa alla VL Pesaro per 67-76, così come nel secondo match dove è arrivata una sconfitta in volata contri Chieti per 67-69. Riscatto finale però nella terza sfida giocata ieri e vinta dai canturini per 89-39 contro i padroni di casa del Roseto Basket Academy. Come detto torneo Talents in play, prevede tre appuntamenti e il secondo si giocherà dal 6 all’8 dicembre mentre il terzo è previsto per il 14-15 febbraio 2026.

La squadra canturina scesa in campo a Roseto

Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio, Marenco, Sanvito, De Lucca, Tonetto, Fioravanti 8, Ferretto, Terraneo, Galvano, Colombo, Molteni, Torchio. Coach Matteo Bonassi, Vice Andrea Rumi.