PGC: Under 15 vicecampione lombarda, ora vola all'Interzona

Il PGC, Progetto Giovani Cantù, sale ancora sul podio regionale, merito della Cierre Ufficio Under 15.

Under 15 protagonista

Merito dell’unser 15 che ieri, domenica 13 aprile, a Caravaggio si è laureata vicecampione lombarda perdendo solo in finalissima contro l'Olimpia Milano per 89-63. In precedenza nella giornata di sabato sempre a Caravaggio la squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi aveva vinto la semifinale superando Gallarate con cui in stagione regolare aveva sempre perso. Dopo Pasqua i canturini disputeranno la fase interzonale dal 16 al 18 maggio.

Il tabellino della finalissima OLIMPIA MILANO- CIERRE UFFICIO CANTÙ 89-63

Parziali: 22-16, 49-35, 67-47

Olimpia Milano: Zara 3, Bertoletti 7, Fontana 3, Papaleo 13, Reimbelli 4, Compaore 13, Cabas 3, Mazzarulli 6, Cerbino 12, Sabatini 12, Brusamarello 3, Sguazzin 10.

Cierre Ufficio Cantù: Barreca, Leto 6, Rainoldi, Teoldi 5, Pulcinelli 6, Grisoni 10, Sellitto 10, Buzzi 4, Martinelli 4, Ferrari 2, Marelli 8, Gazzani 8. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Il tabellino della semifinale AYERS ROCK GALLARATE -CIERRE UFFICIO CANTÙ 57-62

Parziali: 12-14, 18-29, 31-48

Ayers Rock Gallarate: Vignoni 18, Saporiti 6, Ferrario 8, Pugliese, Leto 10, Mandaglio, Di Giorgi 2, Eddahbi, Maggiorini 6, Chiesa, Tarozzo 6, Morosini.

Cierre Ufficio Cantù: Barreca, Villa 16, Rainoldi, Teoldi 10, Pulcinelli, Festi, Sellitto 15, Buzzi 5, Ferrari 7, Marelli 7, Bonavoglia 2, Gazzani. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta