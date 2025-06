Cierre Ufficio Cantù Under 15 ko con Forlì nelle finali nazionali

E' iniziata con una sconfitta in volata l'avventura della Cierre Ufficio Cantù alle finali Nazionali Under 15.

Under 15 ko all'esordio

La competizione è in programma dal 2 all'8 giugno ad Agropoli. Ieri, infatti, lunedì 2 giugno, la squadra brianzola diretta da coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere nel match d'esordio all'OneTeam Basket Forlì dopo una gara davvero equilibrata e combattuta per tutti i 40'. Oggi, mercoledì 3 giugno, la Cierre Ufficio cercherà il pronto riscatto nella seconda partita in programma alle 14 contro Anzio, che ieri ha battuto di misura Napoli per 72-69.

Il tabellino Cierre Ufficio Cantù- Pall. Forlì: 60-63

Parziali: 11-13, 25-28, 46-49

Cierre Ufficio Cantù: Villa 24, Leto 8, Rainoldi, Teoldi 2, Pulcinelli 7, Grisoni, Sellitto 4, Buzzi 6, Martinelli 2, Ferrari, Marelli 5, Gazzani 2. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Pallacanestro Forlì: Bandini 2, Teodorani, Ravaioli 6, Zanzani, Fiorini 6, Tassiello, Cappabianca 23, Gallegati 3, Girardi, Cerminara 19, Altini 4, Valentini.

Il programma del Girone C

1° turno lunedì 2 giugno

Napoli- Anzio 69-72, Cantù-Forlì 60-63

2° turno martedì 3 giugno

ore 16 Cantù-Anzio, ore 18 Napoli-Forlì

3° turno mercoledì 4 giugno

Le altre due gare restanti Cantù-Napoli, Anzio-Forlì

Classifica girone C

Forlì, Anzio 2; Cantù, Napoli 0.

GIRONE A: Robur et Fides Varese, Reyer Venezia, Basket Rapallo, Pall. Prato Dragons.

GIRONE B: College Basketball Borgomanero, Ayer Rock Gallarate, Petrarca Padova, Virtus Bologna.

GIRONE C: Napoli Basket, Anzio Basket, Pallacanestro Cantù, OneTeam Basket Forlì.

GIRONE D: Olimpia Milano; CAB Stamura Ancona; Orange1 Basket Bassano; Basket Cinecittà Roma.