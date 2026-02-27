La musica che cura nei reparti di Pediatria

“Musica in corsia” è arrivata nei presidi di Asst Lariana: martedì 10 marzo concerto nel reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Musica in Pediatria

“Musica in corsia”, il progetto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e della Fondazione Antonio Carlo Monzino che propone lezioni-concerti per le sezioni delle scuole in ospedale, con la collaborazione dei Licei Musicali e delle Orchestre Regionali della Lombardia, arriva nei presidi di Asst Lariana. Il primo concerto si è tenuto questa mattina all’ospedale Sant’Antonio Abate a Cantù, nel reparto di Pediatria, e il 10 marzo seguirà il secondo appuntamento nel reparto di Pediatria, all’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia. Entrambi i due reparti sono sedi di sezioni di Scuola in ospedale. Quella dell’anno scolastico 2025-2026 è la terza edizione della rassegna dedicata ai giovani e giovanissimi pazienti ricoverati negli ospedali lombardi e agli operatori sanitari che quotidianamente prestano servizio nei luoghi di cura. “Attraverso la presentazione e l’esecuzione di brani musicali da parte delle allieve e degli allievi dei Licei Musicali e delle Scuole Medie ad indirizzo musicale, vogliamo offrire un momento di condivisione delle aspirazioni e delle gioie, della necessità di conforto e di vicinanza in momenti di difficoltà e di fatica di ciascuno” sottolinea il direttore artistico del progetto, il maestro Ciro Fiorentino.

Primo concerto a Cantù

Il concerto di mercoledì 25 febbraio a Cantù – dove la scuola in ospedale dipende dall’istituto comprensivo Cantù 2 di Cantù – è stato offerto dagli studenti del Liceo Musicale Giuditta Pasta di Como. A San Fermo della Battaglia – dove la scuola in ospedale dipende dall’Istituto Comprensivo Como Rebbio di Como – il 10 marzo suoneranno gli studenti del liceo Musicale Teresa Ciceri di Como.

Il programma musicale eseguito a Cantù dagli studenti del Liceo Musicale Giuditta Pasta di Como (7 musicisti, 1 cantante ed 1 ballerina). Da Vivaldi alla Pantera Rosa:

Vivaldi Trio in Sol min. RV 103 – I° Tempo Allegro

Flauto Samuele Colombo

Oboe Benedetta Pirrotta

Fagotto Gabriele Macri

R. Newman La Principessa e il Ranocchio

Strumentazione per Ensemble Liceo Musicale “G. Pasta”

Voce Ginevra Morelli

H. Villa-Lobos Preludio n° 1 Chitarra: Corinna Zappa

Vivaldi Concerto in La min Rv 498 per fagotto – 1° Tempo Allegro

Strumentazione per Ensemble Gabriele Macri

Fagotto Gabriele Macri

G. Rossini Duetto Buffo di due Gatti

Voce Evelyn Zampino

H. Mancini The Pink Panter Strumentazione Ensemble Liceo Musicale “G. Pasta”

Ensemble Liceo Musicale “G. Pasta”

Animazione Aurora Bordoli

Flauto Samuele Colombo

Oboe Benedetta Pirrotta

Sax Contralto Corinna Zappa

Fagotto Gabriele Macri

Violino Iris De Agostini

Viola Sofia Bocchi

Violoncello Rebecca Di Napoli