La musica che cura nei reparti di Pediatria

“Musica in corsia” è arrivata nei presidi di Asst Lariana: martedì 10 marzo concerto nel reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.
Musica in Pediatria
“Musica in corsia”, il progetto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e della Fondazione Antonio Carlo Monzino che propone lezioni-concerti per le sezioni delle scuole in ospedale, con la collaborazione dei Licei Musicali e delle Orchestre Regionali della Lombardia, arriva nei presidi di Asst Lariana. Il primo concerto si è tenuto questa mattina all’ospedale Sant’Antonio Abate a Cantù, nel reparto di Pediatria, e il 10 marzo seguirà il secondo appuntamento nel reparto di Pediatria, all’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia. Entrambi i due reparti sono sedi di sezioni di Scuola in ospedale. Quella dell’anno scolastico 2025-2026 è la terza edizione della rassegna dedicata ai giovani e giovanissimi pazienti ricoverati negli ospedali lombardi e agli operatori sanitari che quotidianamente prestano servizio nei luoghi di cura. “Attraverso la presentazione e l’esecuzione di brani musicali da parte delle allieve e degli allievi dei Licei Musicali e delle Scuole Medie ad indirizzo musicale, vogliamo offrire un momento di condivisione delle aspirazioni e delle gioie, della necessità di conforto e di vicinanza in momenti di difficoltà e di fatica di ciascuno” sottolinea il direttore artistico del progetto, il maestro Ciro Fiorentino.
Primo concerto a Cantù
Il concerto di mercoledì 25 febbraio a Cantù – dove la scuola in ospedale dipende dall’istituto comprensivo Cantù 2 di Cantù – è stato offerto dagli studenti del Liceo Musicale Giuditta Pasta di Como. A San Fermo della Battaglia – dove la scuola in ospedale dipende dall’Istituto Comprensivo Como Rebbio di Como – il 10 marzo suoneranno gli studenti del liceo Musicale Teresa Ciceri di Como.
Il programma musicale eseguito a Cantù dagli studenti del Liceo Musicale Giuditta Pasta di Como (7 musicisti, 1 cantante ed 1 ballerina). Da Vivaldi alla Pantera Rosa:
Vivaldi Trio in Sol min. RV 103 – I° Tempo Allegro
Flauto Samuele Colombo
Oboe Benedetta Pirrotta
Fagotto Gabriele Macri
R. Newman La Principessa e il Ranocchio
Strumentazione per Ensemble Liceo Musicale “G. Pasta”
Voce Ginevra Morelli
H. Villa-Lobos Preludio n° 1 Chitarra: Corinna Zappa
Vivaldi Concerto in La min Rv 498 per fagotto – 1° Tempo Allegro
Strumentazione per Ensemble Gabriele Macri
Fagotto Gabriele Macri
G. Rossini Duetto Buffo di due Gatti
Voce Evelyn Zampino
H. Mancini The Pink Panter Strumentazione Ensemble Liceo Musicale “G. Pasta”
Ensemble Liceo Musicale “G. Pasta”
Animazione Aurora Bordoli
Flauto Samuele Colombo
Oboe Benedetta Pirrotta
Sax Contralto Corinna Zappa
Fagotto Gabriele Macri
Violino Iris De Agostini
Viola Sofia Bocchi
Violoncello Rebecca Di Napoli