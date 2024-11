"La ‘ndrangheta in provincia di Como”, incontro a Tavernerio

Giovedì 14 novembre a Tavernerio, il terzo incontro della rassegna antimafia 4 colpi alla ‘ndrangheta” con il professore Nado dalla Chiesa.

“La ‘ndrangheta in provincia di Como"

La provincia di Como è uno dei territori del Nord Italia più infiltrati dalla 'ndrangheta. Non a caso l’ultima ricerca del Cross (l'Osservatorio sulla criminalità organizzata della Statale di Milano, guidato dal prof. Nando dalla Chiesa) ha dedicato un focus dettagliato proprio al territorio comasco. Nella ricerca - dal titolo "Mafia ed economia in Lombardia” - si conferma che "la provincia di Como ha assunto un ruolo di rilievo nella geografia mafiosa lombarda, anche a causa della presenza stabile e radicata di cosche all’interno di un territorio funzionale per fare affari, sia all’interno della regione sia nella vicina Svizzera”. Il rapporto si riferisce alla presenza mafiosa nell’area a sud di Como e nel Triangolo Lariano, area ricca di piccoli comuni e ghiotta per gli interessi della criminalità organizzata. E' noto che nella nostra provincia sono attive ben 8 locali di ‘ndrangheta: Como, Appiano Gentile, Senna Comasco, Cermenate, Fino Mornasco, Erba, Canzo-Asso e Mariano Comense.

Giovedì l'incontro

Di questi temi si parlerà giovedì 14 novembre, alle 21, a Tavernerio, all'auditorium in via Provinciale 47, nell'incontro pubblico dal titolo "La ‘ndrangheta in provincia di Como". Relatore d'eccezione il professore Nando dalla Chiesa, sociologo, docente universitario, uno dei maggiori esperti di mafie a livello nazionale e internazionale. Interverrà inoltre Andrea Carnì, dottore di ricerca in Studi sulla criminalità organizzata, che ha contribuito alla realizzazione del rapporto del Cross. La serata rappresenta il terzo incontro della Rassegna antimafia "4 colpi alla 'ndrangheta", organizzata dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi", in collaborazione con CGIL Como e col patrocinio dei Comuni di Tavernerio, Castelmarte, Eupilio e Ponte Lambro. La serata del 14 novembre vede la collaborazione anche della Commissione Cultura Tavernerio.

L'incontro è aperto al pubblico, tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Sono stati invitati i Sindaci e i rappresentanti istituzionali di tutto il territorio.