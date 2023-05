"La Notte dei Santuari" confermata anche quest'anno a Guanzate

Ritorna in paese, per il secondo anno consecutivo, «La Notte dei Santuari».

L’iniziativa mette in risalto il grande valore simbolico che hanno questi luoghi dello spirito nel tessuto sociale, culturale e spirituale. Nei santuari si esprime la semplicità e la profondità di una genuina spiritualità della fede e della pietà popolare che accomuna milioni di persone che, insieme, in pellegrinaggio, camminano incontro al Signore. Ancora oggi i santuari sono una forte attrattiva per contemplare le meraviglie del Signore, farsi toccare dalla misericordia di Dio, attraverso la riconciliazione, farsi accompagnare dalla tenerezza di Maria e dei santi, che hanno lasciato un esempio di fedeltà a Cristo, alla sua Parola e al suo messaggio di salvezza.

Dopo l’esperienza dell'anno scorso, che ha visto la partecipazione di moltissime persone arrivate da tantissimi luoghi della Lombardia vicini e lontani la parrocchia ha pensato di ripetere questo speciale evento, unico nella nostra zona: sabato 24 giugno il santuario mariano, infatti, ospiterà un’altra volta la bella e toccante celebrazione della «Notte dei Santuari». Sarà un momento di profonda spiritualità, un’occasione per sottolineare il forte valore simbolico che tutti i santuari e specialmente quelli mariani, hanno per la comunità cristiana e l'intera umanità. Mai come oggi è necessario recarsi in questi luoghi per trovare un momento di silenzio e di contemplazione nella vita quotidiana, sempre più spesso frenetica. Alle 21.30, Via Crucis e, a seguire, accensione dell’«Albero della luce», adorazione eucaristica, riposizione e messa.