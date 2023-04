La UnipolSai Briantea84 Cantù junior non sbaglia un colpo. Quinta vittoria su altrettante partite giocate fin qui nel campionato Uisp di pallacanestro in carrozzina.

La UnipolSai junior vince nettamente contro Las Pezia Pirates (77-42)

Nel pomeriggio di domenica 16 aprile al PalaMeda i giovanissimi canturini hanno vinto con scioltezza contro Las Pezia Pirates: 77 a 42 nella gara valevole per il recupero della sesta giornata del torneo. Ancora una partita di recupero da calendarizzare contro Basket Pegli, scontro al vertice, prima della fase finale di

giugno.

Parte bene la UnipolSai, Las Pezia la ribalta a metà del primo quarto, ma poi prevale tutta la qualità della squadra canturina che già nei secondi dieci minuti di gioco mette in sicurezza la gara (44-20). Terzo quarto ad alimentare (62-30) e ultimo tempo di gioco a mettere in archivio un vantaggio già importante (77-42).

“Si sono viste tante cose buone fin dall’inizio, soddisfazioni sia in attacco che in difesa - ha commentato coach Turconi -. Ci sono stati degli errori, importanti per poter imparare. Chi è entrato dopo si è fatto trovare pronto, sappiamo su cosa dovremo lavorare. La gara è stata positiva sia sul piano del gioco che del carattere. Cercheremo di ripetere la prestazione anche contro Pegli”.

TEMPI: (19-9, 44-20, 62-30, 77-42)

TABELLINI

UnipolSai junior 77 (Vallebona 20, Bernini S. 15, Tomaselli 13, Makram 8, Ceesay 8, Martella 5,

Caspani 4, Cauli 2, Piacenza 2, Bernini G., El Sharaby, Tripoli). Coach Tomba-Turconi

Las Pezia Pirates 42 (De Rosa Pi. 18, Gamboni 17, Marchini 4, Franceschini 2, De Rosa Pa. 1,

Dreini, Di Martino)

CLASSIFICA

UnipolSai Briantea84 Cantù junior 10

Basket Pegli 8

HB Uicep Torino 2

Las Pezia Pirates 0

(Foto Luca Manno)