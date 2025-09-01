La Virtus ha pronto l’8° Trofeo Epifani per la categoria Under19

La nuova stagione del basket è ufficialmente iniziata e in casa della Virtus Cermenate è tempo di organizzare un appuntamento tradizionale: il Trofeo Epifani.

La Virtus prepara il Trofeo

Un torneo giunto alla sua ottava edizione che quest’anno si giocherà nel week-end del 13-14 settembre presso la “Virtus Home” della palestra Renato Malacarne di Cermenate e sarà riservato alla categoria Under19. Al quadrangolare oltre alla formazione di casa della Virtus Cermenate guidata da coach Flavio Fioretti, parteciperanno per la prima volta il Milano3, squadra d’Eccellenza, oltre a due squadre Gold quali Lissone (in collaborazione con Desio) e i Tigers Milano. Un torneo che si conferma un’occasione di confronto e crescita, per iniziare la stagione con entusiasmo e tanta voglia di competere. Il Trofeo Epifani si annuncia ancora una volta come un ghiotto antipasto da non perdere in vista della nuova stagione cestistica alle porte.

Questo il calendario del torneo

Sabato 13 settembre le semifinali

Ore 18 Tigers Milano-Milanotre

Ore 20 V. Cermenate-Lissone

Domenica 14 settembre le finali

ore 17 finale 3°-4° posto

ore 19 finale 1°-2° posto