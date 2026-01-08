L’amore trova il modo, incontro con don Paolo Alliata

“L’amore trova il modo. Scorci di colore sulla vita di Gesù” è il titolo dell’incontro con don Paolo Alliata che si terrà domani, venerdì 9 gennaio 2026 al teatro “don Mariani” dell’oratorio San Giovanni Bosco di Brenna.

L’incontro

La serata è organizzata dalla Commissione culturale della Comunità pastorale Madonna delle Grazie e vedrà la presenza di don Paolo Alliata, responsabile del Servizio per l’Apostolato biblioco diocesano. L’autore milanese ripercorrerà la vita di Gesù in un dialogo in cui unisce i Vangeli con prosatori e poeti contemporanei.

Appuntamento in oratorio

La serata si svolgerà domani, venerdì 9 gennaio 2026 al teatro “don Mariani” dell’oratorio San Giovanni Bosco in piazza Daverio 1 a Brenna. L’incontro inizierà alle 21.