Lariofest: seconda edizione per la festa di Lariosoccorso

Lariofest: seconda edizione a Erba per la festa di Lariosoccorso per raccogliere fondi per l’acquisto di un mezzo per il trasporto di persone con disabilità. La manifestazione sarà in piazza Mercato (nella foto) su tre date, il 6, 7 e 8 settembre, con attività e intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età, dalle famiglie con bambini, ai giovani, agli adulti.

Lariofest: tutti gli appuntamenti

Si parte venerdì 6 settembre alle 19 con l’apertura della cucina proprio grazie al gruppo degli Alpini di Erba, che proporrà specialità valtellinesi, alle 20.30 ci sarà l’intrattenimento dei Tizzhard con la loro live rock music e alle 21.30 «Con un deca», il tributo a Max Pezzali e gli 883 per cantare e ballare tutti insieme. Sabato 7 settembre alle 12 apertura della cucina e poi dalle 15 spazio dedicato ai più piccoli, che avranno la possibilità di vedere e salire sui mezzi di soccorso, giocare con i gonfiabili e approfittare del truccabimbi, alle 16 poi gioco danza con Vivi Dance & fitness e alle 18 spettacolo di magia con il Mago Enimòs. Alle 19 si riapre la cucina per la cena e alle 20.30 si darà spazio ai discorsi istituzionali per parlare di Lariosoccorso, del suo impegno, della necessità di sostenerlo tutti. Alle 21 esibizione di danza a cura di Vivi Dance & fitness e dalle 22 serata di musica e ballo con il Disco Radio Party, pensato apposta per i più giovani.

Domenica 8 settembre alle 10 esposizione del club Alfa Romeo Brianza, i cui soci «alfisti» metteranno a disposizione le loro auto, in mostra tra la piazza Mercato e le vie limitrofe. Alle 12 apertura della cucina e alle 15 chiusura dell’evento e ringraziamenti, con la speranza di aver centrato l’obiettivo di raccolta.