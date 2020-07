L’assessore regionale Cattaneo in visita al Parco Pineta

Visita dell’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo al Parco Pineta per la presentazione del nuovo corso Gev. Il presidente Clerici: “Importante possibilità di impegnarsi, in sicurezza, per la tutela dell’ambiente”.

Parco Pineta, al lavoro per il nuovo corso Gev

Prenderà il via il 22 settembre il nuovo corso del Parco Pineta per la formazione delle Gev, le Guardie Ecologiche Volontarie. 65 gli iscritti che affronteranno il corso che per la prima volta, visto il periodo segnato dal Covid e dalla necessità di ridurre il rischio contagio, è stato organizzato in modalità virtuale e diffusa con la possibilità di seguire le lezioni da remoto, a casa, o dalle sale messe a disposizione nei Comuni di Malnate, Cairate e Cislago.

Cattaneo in visita: “Importante attivismo dei volontari”

La visita di Cattaneo, così come il nuovo corso di formazione, si inserisce nel progetto di rilancio delle Gev avviato negli ultimi due anni.

“n un momento in cui la sostenibilità ambientale e la diffusione di una cultura attenta all’ambiente, alla tutela della biodiversità, alla riduzione dell’inquinamento sono al centro delle politiche regionali, nazionali ed europee, ed anche parte della sensibilità di tutti noi – ha spiegato l’assessore – E proprio all’interno del Parco Pineta ho potuto constatare l’attivismo e il lavoro appassionato svolto dalle Guardie ecologiche volontarie, di educazione ambientale e di accompagnamento dei cittadini in percorsi di conoscenza della biodiversità. Un lavoro che è valorizzato dal Parco, che ha saputo organizzarsi anche in questo periodo per poter proseguire con i corsi di educazione ambientale, non solo in presenza, ma anche da remoto”.

L’opportunità di diventare Gev

Il lavoro delle Guardie Ecologiche Volontarie è di sempre più grande importanza per il Parco Pineta e per i suoi PLIS (Valle del Lanza, Parco RTO, Medio Olona e Bosco del Rugareto. Ed è un modo per aiutare concretamente l’ambiente e il proprio territorio.

“In tempi difficili come quello che stiamo attraversando – ha fatto notare il presidente Mario Clerici, che ha accolto l’assessore insieme al suo vice Rosario Tramontana e ai sindaci delle due Venegono Ambrogio Crespi e Mattia Premazzi – gli Enti pubblici come il nostro devono dare la possibilità a quei cittadini che vogliono impegnarsi concretamente ed in prima persona per la tutela dell’ambiente di poterlo fare in sicurezza. Invitiamo ad approfittare della possibilità di iscriversi al corso Gev, dato che grazie alle nuove modalità di svolgimento potremo accettare molti più partecipanti”.

Festa Gev al Parco?

La visita di Cattaneo è stata anche l’occasione per “candidare” il Parco Pineta ad ospitare in autunno la prima Giornata delle Gev istituita dalla legge di modifica del Servizio approvata il 12 maggio. Una Giornata volta a celebrare l’operato dei tantissimi volontari, il loro ruolo sociale e per creare occasioni di confronto, formazione e promozione del servizio di volontariato e collaborazione tra enti.