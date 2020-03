Laurea ai tempi del coronavirus: la ciclista professionista Alice Gasparini diventa dottoressa

Laurea ai tempi del coronavirus: Alice Gasparini, ciclista professionista di Bizzarone, sabato 28 marzo 2020 è diventata dottoressa.

Laurea con tesi discussa on-line

Tra molte notizie tristi, eccone una che appare come un segnale per guardare avanti. La sottolinea il sindaco di Bizzarone, Guido Bertocchi, congratulandosi con la sua concittadina Alice Gasparini: “Una bella immagine, di speranza per tutti. Si è infatti laureata Alice Gasparini, cicilsta professionista, uno dei vanti di Bizzarone. E’ facile immaginare che Alice si sia immaginata una giornata di versa per la sua laurea (e per la sua festa…) dopo mesi e mesi di impegno sui libri intervallato dal sudore in sella alla sua bicicletta. Ma tra queste difficoltà è emersa la voglia di andare avanti, di guardare al futuro, di tagliare nel migliore dei modi anche questo traguardo”.

I complimenti del sindaco

Tutto questo ha motivato il primo cittadino a sottolineare il risultato di Alice. “Forza di volontà, serietà, rigore, tenacia… Attingiamo anche noi da queste virtù e questo periodo finirà prima e meglio. Alla dottoressa Gasparini i nostri più sinceri complimenti”.