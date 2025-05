Lavori annullati, revocata l’ordinanza di modifica della viabilità

Tutto da rifare per il cantiere dell’ampliamento della scuola primaria di via San Gerardo a Olgiate Comasco.

L’annullamento

Con determinazione dirigenziale n. 272 del 15 aprile scorso, firmata dal responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, il Comune ha disposto l’annullamento del contratto d’appalto con l’impresa CRT Group S.r.l., ai sensi

dell’art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per grave inadempimento contrattuale. I lavori per cui era stata emessa la precedente ordinanza sono quindi sospesi e il cantiere sarà progressivamente rimosso.

Ora stop alle modifiche alla viabilità

Essendo venuta meno la necessità di mantenere le modifiche alla viabilità istituite con la precedente ordinanza, ora si rende necessario ripristinare la normale viabilità. Indispensabile la rimozione delle recinzioni di cantiere e i cartelli di divieto di sosta. L’incarico di rimozione è in capo all’impresa appaltatrice Crt Group S.r.l. Ma per liberare la strada i giorni passano e la carreggiata resta ristretta e con stalli di sosta inutilmente non fruibili.