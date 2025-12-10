Lavori terminati: il parco è più sicuro

I giochi sono stati messi in sicurezza e sei nuovi punti luce illuminano l’area verde di Albavilla

Lavori terminati al parco di Villa Giamminola, ad Albavilla: i giochi sono stati messi in sicurezza con la posa di pavimentazione antitrauma e sei nuovi punti luce illuminano l’area verde per una maggiore sicurezza.

Parco più sicuro e illuminato

Lo fa sapere il sindaco Giuliana Castelnuovo, che annuncia che il parco sarà riaperto nei prossimi giorni, a seguito della posa del nuovo manto erboso. «Abbiamo appena terminato il posizionamento dell’antitrauma sui giochi del parco – annuncia il primo cittadino – Predisponendo una superficie realizzata con materiali di nuova generazione che garantisce maggior sicurezza, riduce il rischio di scivolamento e richiede anche una minore manutenzione nel tempo. Questo materiale innovativo garantisce inoltre una superficie uniforme che è facilmente pulibile e resiste agli agenti atmosferici»

Sono stati inoltre predisposti sei nuovi punti luce. «Abbiamo riqualificato gli impianti presenti e aggiunto sei nuovi punti luce per potenziare, in generale, l’illuminazione dell’area – ha poi fatto sapere Castelnuovo – Che rendono pienamente visibile il parco nelle ore notturne. Le opere sono cominciate lo scorso novembre e abbiamo chiuso il parco per permetterne lo svolgimento: la parte principale delle opere è stata terminata, nei prossimi giorni sarà posizionato il nuovo manto erboso dato che quello presente era stato smantellato per mettere la nuova pavimentazione. Manca solo il ripristino dell’erba: poi riapriremo il parco al pubblico», chiude.