Le Stelle Manzoniane, charity dinner con Croce Verde Bosisio per la Banca delle Visite. L'iniziativa è stata presentata oggi, martedì 29 novembre 2022.

E' stato presentato questa mattina, martedì, 29 novembre 2022, il grande evento di beneficenza che si terrà a Lecco il 14 dicembre, organizzato da Croce Verde Bosisio a sostegno di Banca delle Visite, fondazione nata per tutelare il diritto alla salute e promuovere iniziative volte ad aiutare persone in difficoltà, in presenza di malattie e di disagio economico e sociale.

Sarà una grande cena di beneficenza al Palataurus di Lecco ideata allo scopo di far conoscere il progetto e raccogliere fondi destinati a donare salute alle persone più fragili e in difficoltà. Al charity dinner di mercoledì 14 dicembre prenderanno parte circa 700 ospiti che siederanno ai tavoli prenotati e acquistati da numerosi imprenditori lecchesi con una donazione solidale. All'evento parteciperanno inoltre personaggi del mondo dello spettacolo, dei media e dello sport; e momento clou della serata sarà un'asta di beneficenza con un battitore d'eccezione: in palio cimeli griffati dai grandi campioni sportivi.

Le Stelle Manzoniane celebra la partnership tra Croce Verde Bosisio e Banca delle Visite di cui è primo Amico Point in tutta la provincia di Lecco. A presentare l'evento il presidente Croce Verde, Filippo Buraschi:

"Scopo dell'iniziativa è raccogliere fondi denaro e anche visite mediche da destinare ai cittadini fragili e bisognosi che vivono sul teritorio. Alla proposta c'è stata una risposta di grande entusiasmo di imprenditori in tutto il territorio. Crediamo molto in questo progetto, che è evoluzione naturale del lavoro di Croce Verde. In questo momento difficile per tutti, vogliamo dare una mano concreta a queste persone, che altrimenti dovrebbero rinunciare a esami e visite diagnostiche necessarie, magari importanti: altrimenti si crea circolo vizioso che cerchiamo di interrompere e trasformare in virtuoso".

Alla presentazione sono intervenuti Michela Dominicis, presidente Banca delle Visite, Umberto Crippa comandante Croce Verde, ed Emilio Panzeri, Italfinance Group, partner dell'iniziativa.

(Nella foto da sinistra Filippo Buraschi, Emilio Panzeri e Umberto Crippa)