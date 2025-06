Le U14 del Cucciago ’80 sono vicecampionesse lombarde Uisp

Fa festa la Pol. Cucciago ’80, merito della sua squadra Under 14 femminile che si è laureata, nel week-end scorso, vicecampione lombarda del campionato Uisp di categoria.

Sorridi, Pol. Cucciago ‘80

Dopo un percorso al vertice nella stagione regolare, vinto la seconda fase e superati i primi turni di playoff la squadra biancoverde diretta dall'esperto coach Franco Milo si è arresa domenica scorsa sul neutro di Malnate solo alla fortissima Pro Patria Busto Arsizio che si è imposta per 61-38. Un secondo posto però che in casa cucciaghese si celebra come ha sottolineato con orgoglio il presidente Mario Pagani: "Un argento che brilla e che suggella una stagione bellissima di queste nostre giovani cestite che sono tutte migliorate molto nel corso dei mesi. Siamo tutti contenti e molto orgogliosi di questo secondo posto raggiunto con merito e grande impegno dalle nostre ragazze. Un risultato non scontato visto che questa squadra è da poco che gioca insieme ma vuole continuare a crescere".

Ecco la rosa completa del Pol. Cucciago'80

Pezzani Melania, Colussi Anita, Agbekan Brenda, Pellizzoni Lucia, Sailis Sara, Guerini Greta, Ordina Grace, Bernasconi Giulia, Dell'Aquila Sara, Di Lonardo Sofia, Lecchi Camilla, Tettamanti Giulia, El Bazar Giada, Soldani Emma. Allenatore: Franco Milio.

La classifica finale del campionato lombardo U14 Uisp:

1° posto Pro Patria Busto; 2° posto Pol. Cucciago, 3° posto Trezzano; 4° posto Oleggio Junior; 5° posto Daverio Rams; 6° posto Domodossola; 7° posto Blu Basket Sumirago; 8° posto Novara Basket.