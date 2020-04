Legge il giornale mentre aspetta di essere servito, sanzionati cliente e titolare del bar-tabacchi

Nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile 2020, nell’ambito dei servizi di controllo alle attività commerciali finalizzati a prevenire la diffusione dei contagi in relazione all’emergenza covid-19, il personale della Questura di Como, ha proceduto diversi controlli nella provincia di Como.

Legge il giornale mentre aspetta di essere servito

Durante i controlli gli agenti hanno scoperto che un bar tabacchi di Fino Mornasco, esercitava l’attività di bar, in palese violazione della normativa per contrastare il Coronavirus. In particolare il bar era aperto e funzionante, e seduto al tavolino c’era un cliente che leggeva il giornale, in attesa di essere servito. Sanzionati amministrativamente, il titolare dell’attività, ed clienti presenti, e, sussistendo il pericolo di reiterazione dell’illecito amministrativo, è stata disposta la chiusura cautelare provvisoria per cinque giorni, in attesa delle eventuali ulteriori determinazioni della Prefettura di Como.