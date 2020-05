Lezione on-line internazionale con le allenatrici e le atlete di Ginnica 96

Lezione on-line internazionale: esperienza notevole per due coach della società sportiva Ginnica 96.

Lezione on-line, esperienza eccezionale

Domenica 17 maggio si è tenuta la prima lezione on-line internazionale della sezione ritmica della Asd Ginnica 96. “Le nostre allenatrici Marta Corbetta e Ilaria Chindamo – spiega il sodalizio sportivo attivo in tutta la provincia comasca – hanno condotto questo allenamento insieme a due ginnaste tesserate Ginnica 96: Alessia Speziali e Nicole Cera. Il corso era rivolto alle ginnaste di un’associazione sportiva argentina, Gimnasia Ritmica Oxigeno Salta. L’associazione sportiva argentina ha seguito gli aggiornamenti pubblicati sui social dalle istruttrici della Ginnica 96 e, colpito dalla

preparazione e dalla originalità del lavoro proposta alle ginnaste, ha chiesto la possibilità di far seguire una lezione alle proprie ginnaste. Le indicazioni date dalle tecniche della Ginnica 96 sono state tradotte da Maria Barrientos, anche lei istruttrice del sodalizio comasco ed eseguite dalle ginnaste che hanno preso parte a questa lezione di ginnastica internazionale”.

Ben 72 ginnaste hanno partecipato al momento di formazione

Sono state 72 le ginnaste che hanno partecipato all’incontro on-line, supportato dalla piattaforma Zoom. “Ha visto collegarsi ragazze da diversi paesi dell’America meridionale: Argentina, Bolivia, Uruguay, Messico, Cile e Paraguay. L’allenamento ha avuto una durata di circa 2 ore e mezzo e tutte le ginnaste e le loro tecniche sono state entusiaste del lavoro che le nostre allenatrici hanno proposto loro, un allenamento focalizzato sulla spiegazione di alcuni elementi, partendo dalla tecnica di base a corpo libero fino ad arrivare allo studio delle maestrie e quindi più specifico con l’attrezzo. Il tutto è stato preceduto da un riscaldamento di un’ora che prevedeva l’ uso di alcuni attrezzi come palla e fune. Esperienza da ricordare per le allenatrici e le ginnaste della Asd Ginnica 96 e delle colleghe sudamericane, che hanno avuto modo di confrontarsi sul piano tecnico e di vivere un’esperienza di socializzazione internazionale, che potrà dare in futuro la possibilità di organizzare trasferte internazionali. Nonostante il lockdown, atlete e istruttrici della Ginnica 96 non hanno interrotto il proprio lavoro e hanno cercato di dare alle ginnaste sempre nuovi stimoli per mantenere alta la concentrazione e la motivazione, nonostante gli allenamenti da casa”, chiosa la società sportiva.