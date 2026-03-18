L’Italbasket di capitan Spreafico batte il Senegal e vola ai Mondiali 

Si è chiuso in trionfo il Pre Mondiale che si è svolto a San Juan di Porto Rico per l’Italbasket femminile.

L’Italbasket vola ai Mondiali

Con in tasca già la qualificazione per i Mondiali di Berlino (4-13 settembre) le azzurre capitanate dalla cestista di Asso Laura Spreafico ieri sera hanno centrato il loro quarto successo nella manifestazione superando il Senegal con un netto 85-35. Soddisfatta a fine gara proprio la capitana azzurra Spreafico: “Eravamo già qualificate ma la nostra mentalità è di giocare tutte le partite al 100%. Come capitano sono molto orgogliosa di questo gruppo e della qualificazione al Mondiale che torna dopo 32 anni. Non ci vogliamo fermare, vogliamo continuare a lavorare per migliorare. Lo dobbiamo a noi e a tutte le persone che dall’Italia ci hanno seguito con entusiasmo e affetto”.

Il tabellino Italia-Spagna

Senegal-Italia 35-85 (7-26, 13-18, 4-25, 11-16)

Senegal: N. Ndiaye 7 (2/5, 1/5), Thiaw* 5 (1/10, 1/1), Gueye (0/1), Ly ne, Faye* 6 3/8(), Fall (0/1), Kane* (0/1, 0/1), M. Diop 5 (1/3, 1/3), Y.Diop* 3 (0/3), Pouye (0/2), S. Ndiaye* 2 (1/3), Timera 7 (3/5, 0/4). All: Sarr

Italia: Keys* 2 (1/2, 0/1), Pasa 11 (3/4, 0/2), Verona ne, Zandalasini* 13 (4/5, 1/3), Pan ne, Cubaj* 5 (1/4, 1/1), Madera 16 (4/5, 2/4), Santucci* 10 (2/3, 2/3), Fassina 4 (2/3, 0/3), Andrè 2 (1/3), Spreafico* 11 (0/1, 1/3), Kacerik 11 (0/1, 3/4). All: Capobianco

Arbitri: Mihkel Männiste (Estonia), Cisil Güngör (Turchia), Jian Sun (Cina).

Il calendario del girone B

11 marzo

Spagna-Nuova Zelanda 99-50

Stati Uniti-Senegal 110-46

Italia-Porto Rico 78-41

12 marzo

Senegal-Spagna 51-84

Nuova Zelanda-Italia 51-74

Porto Rico-Stati Uniti 48-91

14 marzo

Senegal-Nuova Zelanda 61-45

Stati Uniti-Italia 93-59

Spagna-Porto Rico 91-52

15 marzo

Nuova Zelanda-Stati Uniti 46-101

Italia-Spagna 68-56

Porto Rico-Senegal 56-47

17 marzo

Senegal-Italia 35-85

Spagna-Stati Uniti 70-84

Porto Rico-Nuova Zelanda

Le azzurre al PreMondiale

0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 Playmaker Umana Venezia

8 Costanza Verona 1999 1.75 Playmaker Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 Ala Famila Schio

11 Francesca Pan 1997 1.80 Guardia Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 Centro Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 Ala La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 Playmaker Umana Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia Umana Venezia

22 Olbis Andrè 1998 1.92 Centro Famila Schio

23 Laura Spreafico (k) 1991 1.82 Guardia Avenida Salamanca

77 Martina Kacerik 1996 1.81 Guardia Geas Sesto S.Giovanni.