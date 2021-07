Maltempo, Protezione civile al lavoro per sgombrare le strade a Cernobbio

Maltempo, Protezione civile di Bulgarograsso al lavoro a Cernobbio per aiutare nelle operazioni di rimozione dei detriti dalle strade.

Protezione civile al servizio della comunità di Cernobbio

All'opera a Cernobbio ci sono anche i volontari della Protezione civile di Bulgarograsso, coinvolti nei lavori di ripristino della fruibilità delle strade. Intervento necessario a seguito dell'emergenza provocata dall'ondata di maltempo. Una situazione terribile, che ha devastato il paese e altri Comuni lariani, provocando danni e disagi di proporzioni clamorose.

L'elogio del sindaco

Il coinvolgimento dei volontari di Bulgarograsso viene elogiato in particolare dal sindaco di Bulgarograsso, Fabio Chindamo. "Anche i nostri volontari sono impegnati per l'emergenza a Cernobbio", sottolinea, infatti, il primo cittadino, evidenziando la disponibilità e il prezioso servizio che la Protezione civile sta svolgendo in soccorso al Comune lariano. I volontari di Bulgarograsso confermano, quindi, la disponibilità a mettersi al servizio di chi ha bisogno.