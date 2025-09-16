Milanotre doma Cermenate e conquista l’8° Torneo Epifani Under 19

Week-end di grande basket giovanile, quello andato in scena sabato 13 e domenica 14 sul parquet della palestra Renato Malacarne di Cermenate: ha ospitato l’ottava edizione del Torneo Epifani, appuntamento ormai tradizionale per gli appassionati e riservato alle squadre Under 19.

Una nuova edizione

Il successo ha premiato Milanotre, formazione che milita nel campionato Eccellenza lombardo, che in finalissima ha domato la resistenza dei padroni di casa della Virtus. In precedenza nella giornata di sabato, Milano3 aveva dominato la semifinale contro i Tigers, mentre Cermenate si era sbarazzato del Lissone. La giornata di domenica si è poi aperta con la finale per il 3° posto vinta dai Tigers Milano che sono così saliti sul gradino più basso del podio. A seguire la finalissima ha regalato grande spettacolo con la Virtus che è partita forte, toccando anche la doppia cifra di vantaggio, ma alla distanza è emersa la solidità del Milanotre che negli ultimi minuti ha ribaltato l’incontro e si è aggiudicato il trofeo. A coronare il successo di Milanotre anche il riconoscimento come MVP del torneo assegnato al suo capitano Federico Belò.

Ecco i risultati dell’8° Torneo Epifani Under19

Sabato 13 le semifinali Tigers Milano-Milano3 48-72, Virtus-Lissone 61-54.

Domenica 14 finale 3°-4° posto Tigers-Lissone 79-55, finale 1°-2° posto Milano3-Virtus 60-58.