Mmg ambito di Lurate-Olgiate: gli orari della dottoressa Simonelli

Dal 4 novembre gli assistiti del dottor Armando Curerà (che ha cessato la sua attività convenzionale il 31 ottobre) potranno rivolgersi alla dottoressa Marta Simonelli.

Nuovi orari con la dottoressa Simonelli

Gli assistiti saranno assegnati automaticamente al nuovo medico e non dovranno pertanto effettuare una nuova scelta, fatte salve eventuali diverse decisioni. La dottoressa, che opera come medico di medicina generale nell’ambito territoriale che comprende i comuni di Olgiate Comasco e Lurate Caccivio, riceverà i pazienti su appuntamento nell’ambulatorio in via Vittorio Emanuele 31, ad Olgiate Comasco il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il martedì e giovedì dalle 13 alle 17. Per appuntamenti contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, il numero 031-946537.