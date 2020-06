“Monday Night Live” è il nuovo appuntamento targato Briantea84, un talk serale che partirà ufficialmente il 15 giugno alle ore 21.

Monday Night Live, talk show targato Briantea84

Si chiamerà “Monday Night Live” il nuovo appuntamento targato Briantea84, un talk serale che partirà ufficialmente il 15 giugno alle ore 21. Per cinque lunedì consecutivi il format sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook di Briantea84 (in contemporanea anche sui canali di “Pensieri di Sport” e sulla pagina Facebook “Consulenti dello sport”) tra aneddoti e curiosità della società canturina, raccontati direttamente da alcuni dei suoi protagonisti.

“Dopo due mesi di talk virtuali nelle scuole e negli oratori – ha commentato Silvia Galimberti, Direzione, Sviluppo e Sponsorship per Briantea84 -, quindi in circuiti chiusi e con una platea ristretta, ci sembrava giusto proseguire con una programmazione che

fosse rivolta al grande pubblico, per portare a conoscenza storie, progetti, esperienze diverse, unite da un filo rosso che è lo sport paralimpico con Briantea84. Questo format è stato pensato come un’intervista doppia condotta da Simone Rabuffetti, nostro responsabile della comunicazione oggi in veste di anchorman, per affrontare i temi più disparati con ironia e spontaneità. Uno sguardo su Briantea84 da prospettive insolite. Il cuore sono sempre le persone e le loro emozioni, come testimoniato dalla nostra nuova campagna del 5 per mille. In questi cinque appuntamenti potremo scoprire il dietro le quinte e tanti particolari inediti di una storia lunga ormai più di 35 anni”.

Monday Night Live, il format

Interviste doppie, ogni settimana un tema specifico. Obiettivi? Far conoscere la macchina Briantea84 attraverso chi la vive quotidianamente: organizzatori, volontari, atleti e non solo. A tagliare il nastro saranno Alessandro Pezzani e Giorgio Pagani, rispettivamente i responsabili del settore nuoto e del settore calcio di Briantea84. Si continuerà lunedì 22 giugno con Marco Maria Dolfin, campione della BLM Briantea84 Cantù e Jacopo Geninazzi, capitano della UnipolSai Briantea84 Cantù. Il 29 sarà il turno di Ilaria Spadaro, responsabile settore Finp – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico – canturino ed Elia Turconi, tecnico della UnipolSai Briantea84 junior e allenatore del gruppo atletica della Briantea84 Academy alla “Nostra Famiglia” di Bosisio Parini (Lc). Marco Spinelli e Franco Deonette (volontari del settore calcio e pallacanestro dir) saranno presenti il 6 luglio, mentre chiuderanno il palinsesto il 13 luglio Alfredo Marson, presidente Briantea84, e Ruggero Colombo (atleta BLM Briantea84 Cantù Finp). Cinque serate imperdibili, di grandi storie.