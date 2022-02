per l'ambiente

Montorfano, L'Ontano si prepara al salvataggio anfibi: cercasi volontari per aiutare nella campagna.

L'associazione ambientalista montorfanese L'Ontano, come ogni anno, si prepara ad avviare la campagna di salvataggio anfibi: un'iniziativa che il sodalizio porta già avanti da alcuni anni e che ha lo scopo di tutelare i rospi che attraversano la strada per raggiungere il lago. L'intervento consiste nella posa delle barriere per tutelare il passaggio degli anfibi e permetterne la discesa dal Monte Orfano verso il lago. Per poter proseguire nella campagna di salvataggio degli animali e perché sia più proficua possibile, è più che mai necessario l’intervento di nuovi volontari che intendano impegnarsi. Per questo motivo, l'associazione è alla ricerca di volontari che intendano impegnarsi nella campagna. Informazioni: associazione@gruppoontano.org o 345/4427116.