Moto Club Asso: al via la campagna tesseramenti per il 2027

Il Moto Club Asso non ha ancora concluso quella passata che già alza il sipario sulla nuova stagione con entusiasmanti progetti.

Soci, appassionati e simpatizzanti possono riprendere i contatti col Moto Club e rinnovare l’iscrizione per il 2027.

“Nel 2026 il Moto Club Asso si è affermato a livello regionale, ma anche oltre i confini con manifestazioni molto apprezzate come: il 20esimo MotorAsso, motogiro della Federazione motociclistica italiana in Lombardia; la 14esima Motoesposizione Asso Special Bike, dal 31 Ottobre al 1° Novembre in concomitanza con la commemorazione dei caduti presso il Monumento Fmi a Civenna; l’educazione stradale nelle scuole e le gite sociali”, afferma il presidente Enrico Corti .

“Le Tessere Member o Sport Fmi (Federazione Motociclistica Italiana) offrono opportunità tra cui polizze assicurative vantaggiose per moto storiche e moderne, assistenza stradale e sanitaria, sconti su riviste specializzate, sull’acquisto di materiali motociclistici e su biglietti di ingresso a manifestazioni, oltre alla consulenza per iscrivere la moto al registro storico – spiega il segretario Rinaldo Batelli – Il MotoClub Asso offre anche la consulenza per le pratiche relative alle licenze agonistiche Fmi”.