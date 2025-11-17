“Muri in movimento” colora il paese

“Muri in movimento” dà appuntamento ai cittadini domenica 23 novembre alle 11, presso l’ex bocciodromo di Albese con Cassano in via Don Sturzo.

Un secondo appuntamento per promuovere la creatività

Dopo il primo evento del 9 novembre, “Muri in movimento” torna con un secondo appuntamento all’insegna della creatività. Il progetto, proposto dagli artisti Mattia Pasian e Mattia Rivolta, ha l’obiettivo di trasformare alcuni spazi pubblici in opere d’arte, coinvolgendo tutta la cittadinanza. Le scuole contribuiscono alla scelta dei temi, i ragazzi affiancano gli artisti nella realizzazione dei murales, mentre tutti i cittadini, passeggiando tra le vie del paese, possono sentirsi parte di un percorso artistico condiviso.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per chi volesse partecipare attivamente all’iniziativa, prendendo parte alla realizzazione dei murales e ai laboratori artistici, sul sito del Comune è disponibile il modulo da compilare.

(Nella foto si vede il padiglione polifunzionale di Albese, una delle zone interessate dal progetto “Muri in movimento”)