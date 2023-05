Novantenne salvato dal defibrillatore

Ambulanze in tarda serata, sabato nella sede dell'Associazione pensionati e anziani di Erba, un uomo di 94 anni si accascia al suolo

Si sente male mentre balla, arrivano i soccorsi

E' successo in via Leopardi in città, mentre era in corso il solito appuntamento di tutti i sabato sera dell'Aspae.

A raccontare i fatti il presidente dell'Aspae Luigi Cabano. "E' successo tutto in pochi minuti. Questo nostro socio storico stava ballando quando si è sentito male e si è accasciato a terra. E' grazie alla prontezza del mio vice Giuseppe Ursino se si è evitato il peggio. Infatti è stato subito preso e azionato il defibrillatore che avevamo comprato l'anno scorso e nel frattempo sono arrivati i volontari del soccorso".

L'uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Fatebenefratelli di Erba.

"Ho sentito una parente del 93enne nella mattinata di domenica, la quale mi ha raccontato che le condizioni sono migliorate. Sono contento di questa ripresa", ha concluso Cabano.

La sede dell'Aspae è molto frequentata: alla sera del sabato sono addirittura circa 70 le persone che affollano il salone per il momento del ballo.