Obiettivo raggiunto: superate le 110mila dosi in Lombardia

“Siamo in attesa di circa 750 mila dosi in arrivo la settimana prossima – scriveva in un altro tweet – tra cui Pfizer per 364 mila e Astrazeneca per 315 mila” dosi.

In dettaglio, ieri sono state somministrate in Lombardia 81.430 prime dosi e 30.076 seconde dosi, mentre a livello nazionale 326.040 prime dosi e 143.494 seconde dosi.

Nella gallery, la ripartizione territoriale per province e per Ats delle somministrazioni effettuate ieri

L’utilizzo delle dosi all’ombra della Madonnina è all’88,5%, con 3.257.839 dosi utilizzate su 3.682.650 ricevute. Le persone vaccinate, quindi con prima e seconda dose, sono 928.263.

Per fascia d’età

16-19: 4.405 prime dosi (1,2%), 1.239 seconde dosi (0,3%)

4.405 prime dosi (1,2%), 1.239 seconde dosi (0,3%) 20-29: 106.917 prime dosi (10,8%), 46.574 seconde dosi (4,7%)

106.917 prime dosi (10,8%), 46.574 seconde dosi (4,7%) 30-39: 146.310 prime dosi (12,6%), 58.639 seconde dosi (5%)

146.310 prime dosi (12,6%), 58.639 seconde dosi (5%) 40-49: 197.086 prime dosi (12,8%), 77.711 seconde dosi (5%)

197.086 prime dosi (12,8%), 77.711 seconde dosi (5%) 50-59: 255.859 prime dosi (16,1%), 106.406 seconde dosi (6,7%)

255.859 prime dosi (16,1%), 106.406 seconde dosi (6,7%) 60-69: 332.403 prime dosi (28%), 69.751 seconde dosi (5.9%)

332.403 prime dosi (28%), 69.751 seconde dosi (5.9%) 70-79: 611.305 prime dosi (61,4%), 41.750 seconde dosi (4,2%)

611.305 prime dosi (61,4%), 41.750 seconde dosi (4,2%) 80-89: 553.822 prime dosi (90,9%), 436.351 seconde dosi (71,6%)

553.822 prime dosi (90,9%), 436.351 seconde dosi (71,6%) 90+: 118.255 prime dosi (92,3%), 93.056 seconde dosi (72,6%)

Per produttore