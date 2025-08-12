Oratorio settembrino, gratuito per i residenti

Iniziativa

La misura è resa possibile grazie al contributo del Comune

Una proposta educativa per bimbi della primaria e ragazzi delle medie

Torna l'Orfeal anche a settembre

L'Amministrazione comunale di Albese con Cassano e le parrocchie di Santa Margherita, San Vittore e San Dionigi organizzano all'oratorio nei pomeriggi dal 2 al 9 settembre, l'Orfeal settembrino, una proposta educativa e ricreativa rivolta a bambini della scuola primaria e a ragazzi della secondaria di primo grado.

Tanti momenti di gioco, animazione e preghiera

L'iniziativa è pensata per offrire momenti di socialità e allegria prima del ritorno a scuola. I partecipanti vivranno occasioni ricche di giochi, animazione, attività di gruppo e di preghiera. Novità importante: grazie alla collaborazione con l'Amministrazione comunale, per i residenti di Albese con Cassano la partecipazione sarà gratuita perché sostenuta interamente dal Comune.

Gratuità: un gesto concreto a supporto delle famiglie

La partecipazione gratuita per i residenti ad Albese è un gesto concreto per supportare le famiglie e promuovere la partecipazione dei più giovani alla vita comunitaria.

Le iscrizioni si potranno effettuare nei giorni 23, 26, 28 agosto dalle 16 alle 18 direttamente in oratorio oppure entro il 28 agosto sulla piattaforma Squby (per chi fosse già iscritto al servizio). E' anche possibile scaricare e compilare il modulo presente sul sito del Comune di Albese con Cassano.