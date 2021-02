Pallacanestro Cantù, doppia convocazione in Nazionale per Pecchia e Procida.

Pallacanestro Cantù, doppia convocazione in Nazionale per Pecchia e Procida

“È con orgoglio e grande soddisfazione che Pallacanestro Cantù apprende della convocazione in Nazionale maggiore sia di Andrea Pecchia, stabilmente nel giro azzurro, sia di Gabriele Procida” lo annuncia l’Acqua San Bernardo. Per quest’ultimo, esterno comasco classe 2002, si tratta della prima convocazione in assoluto nella selezione “Senior”. 18 anni, Procida aveva già indossato i colori azzurri in competizioni giovanili, partecipando – e ben figurando – alle edizioni degli Europei U18 e U16 rispettivamente del 2019 e del 2018. Pecchia, invece, ha fatto il suo esordio in Nazionale maggiore lo scorso 30 novembre, nel match contro la Russia.

Di seguito la long list diramata dal CT Romeo Sacchetti per la “bolla” di Perm’ (Russia), per le ultime partite del Girone B di qualificazione a EuroBasket 2022. 24 nomi, da cui ne verranno scelti 14 in un secondo momento:

Awudu Abass (1993, 198, A, Virtus Segafredo Bologna)

Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Davide Casarin (2003, 194, P/G, Umana Reyer Venezia)

Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia Trentino)

Davide Moretti (1998, 190, P/G, A|X Armani Exchange Milano)

Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 211, C, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Riccardo Visconti (1998, 197, G, Happy Casa Brindisi)

Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

LE PARTITE*

18 febbraio

Italia-Macedonia del Nord (15.30 in Italia, diretta Sky Sport)

19 febbraio

Italia-Estonia (12.30 in Italia, diretta Sky Sport)

Macedonia del Nord-Russia (15.30 in Italia)

21 febbraio

Macedonia del Nord-Italia (13.00 in Italia, diretta Sky Sport)

Russia-Estonia (16.00 in Italia)

22 febbraio

Estonia-Macedonia del Nord (15.00 in Italia) L’Italia è già qualificata*