Pallacanestro Cantù eliminata ieri anche la grande Squibb tricolore 1980/81

Pallacanestro Cantù il torneo virtuale per i 50 anni della Legabasket non regala soddisfazioni al club.

Pallacanestro Cantù fuori ai sedicesimi di finale tutte e tre le gloriose formazioni brianzole

Il grande torneo virtuale ideato dalla Lega basket per festeggiare i suoi 50 anni eleggendo la miglior squadra italiana dei primi 50 anni della Lega non ha certo portato molto bene alla Pallacanestro Cantù. Il club brianzolo era presente nel tabellone con ben tre formazioni che hanno scritto la storia della palla a spicchi italiana e internazionale ma tutte e tre non sono state premiate dai voti e sono state eliminate ai sedicesimi di finale. Dopo che nelle prime due giornate non hanno passato il turno la Forst Cantù 1974-75, meno votata rispetto alla Fortitudo Bologna 2004-05, e la Squibb Cantù del 1982/83 che ha ricevuto meno consensi rispetto alla Reyer Venezia del 2018/19, ieri stessa sorte negativa è toccata anche all’ultima rappresentante nostrana la gloriosa Squibb Cantù del 1980/81 che ha dovuto cedere il passo alla Virtus Bologna del 2000/01. Saranno quindi le V nere felsinee di coach Ettore Messina ad affrontare negli ottavi di finale la Pallacanestro Varese 1998/99 scudettata di Carlo Recalcati, il coach canturino ancora in gara.