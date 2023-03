Pallacanestro Cantù lancia la promozione Spring Back per le tre gare casalinghe della seconda fase

La Pallacanestro Cantù si appresta ad affrontare la seconda fase della sua stagione, la cosiddetta fase a orologio. Ma oltre alla squadra anche i tifosi si stanno preparando per le partite casalinghe e la società ha voluto proporre loro l'offerta "Spring Back": acquistando due biglietti per le gare casalinghe della seconda fase si otterrà il terzo in omaggio.