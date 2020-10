Pallacanestro Cantù stasera alle 20.30 si giocano due anticipi a Varese e Bologna

Pallacanestro Cantù oggi si apre il 5° turno d’andata del campionato di A maschile.

Pallacanestro Cantù il team di coaìch Cesare Pancotto attende la trasferta di domani a Treviso

Mentre in casa della Pallacanestro Cantù sono attesi per oggi gli esiti dei tamponi alla vigilia della trasferta di domani a Treviso, oggi si apre la quinta giornata di campionato di Serie A UnipolSai con due ghiotti anticipi in programma stasera alle ore 20.30 sui campi di Varese e Bologna.

Programma del 5° turno d’andata

Oggi sabato 24/10 ore 20.30 Reggio Emlia-Brescia, Varese-Virtus Bologna; domenica 25 ore 17 Fortitudo-Milano, ore 17.39 Venezia -Sassari; ore 18 Roma-Pesaro; ore 19 Treviso-Cantù; ore 19.30 Trieste-Brindisi, ore 20.45 Trento-Cremona.

Classifica aggiornata serie A1

Milano 8; Venezia, Sassari, Brindisi 6; Cremona, Virtus Bologna, Trieste, Varese, Cantù, Brescia, Reggio Emilia 4; Roma, Treviso, Fortitudo Bologna, Pesaro, Trento 2.