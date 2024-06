Pallacanestro: il comasco Awudu Abass tra i 12 azzurri per il torneo Preolimpico

C'è anche il comasco Awudu Abass nella lista dei 12 azzurri convocati dal ct della nazionale italiana di pallacanestro maschile Gianmarco Pozzecco per partecipare al Torneo Preolimpico che si svolgerà a Porto Rico dal 2 al 7 luglio a caccia del pass per Parigi 2024.

Le convocazioni di Pozzecco

Intanto gli azzurri in occasione della decima edizione della “Trentino Basket Cup” che si è svolta a Trento, hanno battuto la Georgia 79-68 (17-23; 20-7; 21-21; 21-17. Abass 8 punti). Abass e compagni si trasferiranno a Madrid dove domani, martedì 25 giugno, sfideranno in amichevole la Spagna (ore 19.00, live Sky Sport Arena e Now). La squadra poi rientrerà in Italia per ripartire alla volta di Miami il 26 giugno. Il 29 giugno è previsto il trasferimento a San Juan dove l'Italia esordirà nel torneo Pre Olimpico il 2 luglio contro il Bahrein.

Questi gli azzurri convocati

0 Marco Spissu

1 Niccolò Mannion

5 Awudu Abass

7 Stefano Tonut

8 Danilo Gallinari

9 Nicolò Melli

17 Giampaolo Ricci

22 Giordano Bortolani

30 Guglielmo Caruso

33 Achille Polonara

54 Alessandro Pajola

77 John Petrucelli

Calendario Torneo Pre Olimpico

2 luglio

Italia-Bahrain a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Messico-Lituania a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

3 luglio

Lituania-Costa D’Avorio a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Bahrain-Portorico a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

4 luglio

Costa d’Avorio-Messico a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Portorico-Italia a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

6 luglio

Semifinali a San Juan (ore 22.00 e 01.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

7 luglio

Finale a San Juan (ore 00.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)