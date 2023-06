Pallacanestro lariana: si è aperto ieri la due giorni organizzata da Comense e Olimpia.

Pallacanestro lariana: oggi bis internazionale sui parquet di Casnate e Cadorago

Non ha deluso l'avvio della due giorni di grande pallacanestro lariana giovanile organizzato da Pol Comense e Olimpia Cadorago in collaborazione con Dream Team Sports Tour. Ieri martedì 27 si sono giocate le prime gare amichevoli a carattere internazionale presso il palazzetto di Casnate con Bernate e la palestra di Cadorago in via Manzoni. Protagoniste alcune squadre locali come gli U14 dello Sport Club Brianza e gli U17 del Basket Costa ma anche le under17 svizzere del Bellinzona che hanno vinto il triangolare di categoria, le americane Under17 e Under14 dell'USA Court Basketball in tour in Italia. E oggi si replica con in campo anche il PGC Cantù U14, Pol Comense U17 e Ororosa Bergamo.

Questo il programma della due giorni di basket giovanile

Martedì 27 giugno

Presso la palestra di Cadorago Via Manzoni

Ore 16 Under14 maschile Usa Court Basketball-Sport Club Brianza 71-97

Ore 17 Under17 maschile Usa Court Basketball-Basket Costa 51-72

Ore 18.45 Under17 maschile Basket Costa-Bernareggio 41-79

Ore 20.30 Under17 maschile Bernareggio -Usa Court Basketball 43-30

Palazzetto di Casnate con Bernate

Ore 17.30 Under17 femminile Usa Court Basketball-Basket Costa 57-52

Ore 20.45 Under17 femminile Usa Court Basketball-Bellinzona 52-71

Programma di oggi Mercoledì 28 giugno

Presso la palestra di Cadorago Via Manzoni

Ore 15 Under14 maschile Usa Court Basketball-Basket Costa

Ore 16.45 Under14 maschile Progetto Giovani Cantù-Basket Costa

Ore 18.30 Under14 maschile Progetto Giovani Cantù-Usa Court Basketball

Palazzetto di Casnate con Bernate

Ore 17.30 Under17 femminile Usa Court Basketball-OroRosa Bergamo

Ore 19.50 Under17 femminile Usa Court Basketball-Pol Comense