Pallacanestro lariana saranno sei le squadre comasche al via in Coppa Lombardia

Pallacanestro lariana definiti i tabelloni della nuova manifestazione del comitato Fip regionale.

Pallacanestro lariana nel 1° turno Appiano, Figino e Cabiate di serie D, al 2° turno Erba e Cantù di C Silver, agli ottavi Cermenate di C Gold

La Fip regionale ha pubblicato i quattro tabelloni definitivi della Coppa Lombardia 2021-22 che vedranno in campo tra le 149 iscritte anche alcune squadre della pallacanestro lariana. Di fatto solo 6 formazioni nostrane hanno confermato la loro partecipazione a questo inedito torneo: la Virtus Cermenate di C Gold, Le Bocce Erba e Team Abc Cantù di C Silver, Indipendente Appiano Gentile, Pallacanestro Figino e Pallacanestro Cabiate di serie D.

Le tre squadre di serie D saranno subito in campo nel primo turno che si giocherà entro il 17 ottobre mentre Cantù ed Erba entreranno in scena nel 2° turno dei sedicesimi di finale mentre Cermenate agli ottavi.

Sono previsti cinque turni eliminatori, il primo riservato alle solo squadre di serie D.

Queste le date previste:

- primo turno: entro il entro 17/10;

- secondo turno: entro il 14/11;

- ottavi: entro il 5/12;

- quarti: entro il 30/12;

- semifinali: entro il 16/1/22;

- finale: entro il 30/1;

- Final Four: 12-13 febbraio 2022.

GIRONE BLU 1° turno entro il 17 ottobre

Gara n. 14 B&P Autoricambi Nibionno – Indipendente Appiano : vincente al 2° contro Villasanta

Gara n. 15 GS Giovanile Civatese – Aurora Desio

Gara n. 16 Pall. Figino – Nuovo Basket Groane Lentate: vincente al 2°contro Team Abc Cantù

Gara n. 17 Pall. Concorezzo – Di.Po Vimercate

Gara n. 18 Basket Seregno – Ussa Nova Milanese

Gara n. 19 BK Club Cavenago Brianza – Agrate Canarins

Gara n. 20 Centro Basket Pescate – Basket Vercurago

Gara n. 21 Pall. Cabiate – Basket Biassono:vincente al 2° turno contro Le Bocce Erba

Gara n. 22 Basket Melzo – Forze Vive Inzago

La Virtus Cermenate nel 3° turno invece incontrerà la vincente tra Mandello e la vincente del 1° turno Concorrezzo-Vimercate.