Pallavolo Cabiate coach Reali carica la ClericiAuto: "Con la Parella Torino gara importane in chiave playoff"

Sulla scia degli ultimi due successi consecutivi in casa della Pallavolo Cabiate si medita di calare il tris vincente come miglior regalo di Natale. Dopo le vittorie con Volpiano e Moncalieri la Clerici Auto punta alla posta piena nella sfida di domani sera sul campo della Volley Parella Torino, ultima gara prima della sosta natalizia. Una sfida importante per il futuro della squadra cabiatese come ha ammesso alla vigilia coach Gilles Reali: "Sabato ci aspetta una partita molto importante per restare agganciati al treno dei playoff. Sarà però una trasferta insidiosa sia per la distanza sia perché affrontiamo una squadra che ha recuperato giocatori importanti e ha un tasso di competitività nuovamente alto. Sappiamo quindi che ci aspetta una trasferta ostica ma ci arriviamo forti delle ultime due vittorie e anche consapevoli che ci sarà da soffrire e da lottare su ogni pallone".

Programma dell'11° turno girone A di serie B1 donne

Sabato 16 dicembre ore 21 Parella Torino-Cabiate, Villa Cortese-Colleoni, Trecate-Brembo, Palau-Legnano, Moncalieri-Libellula, Volpiano-Club Italia. Riposa Concorezzo.

Classifica del girone A di serie B1 donne

Concorezzo 28; FOCO Legnano 23; Don Colleoni Trescore 19; Savi Vol-Ley Volpiano, Capo D'Orso Palau 16; Villa Cortese, Cabiate 15; Libellula Cuneo 14; Parella Torino 8; Club Italia, Ascot Moncalieri, Trecate 7; Brembo Volley 5.