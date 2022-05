Pallavolo Cabiate la ClericiAuto sbanca Teramo ed è a un passo dalla promozione in B1

Volley femminile news

Pallavolo Cabiate si è aperto il secondo turno dei playoff di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate ora la squadra di coach Reali tornerà in campo il 28 maggio nella sfida decisiva in casa contro Ponte San Nicolò

Meglio di così non poteva iniziare il gironcino playoff che vale la promozione in serie B1 femminile per la Pallavolo Cabiate che è tornata da Teramo con un colpo corsaro davvero pesantissimo. La ClericiAuto infatti ha aperto il gironcino a tre andando a vincere in trasferta sul campo della Umbyracyng Teramo con un secco 0-3 al termine di una gara comunque molto combattuta. Ora tra la promozione in B1 e la squadra cabiatese di coach Gilles Reali resta una sola partita e l'ostoclo Ponte San Nicolò che però affronterà solo tra due settimane il 28 maggio in casa a Cabiate. Primadi allora infatti verrà disputato il secondo incontro del girone Ponte San Nicolò-Teramo in programma il 21 maggio. Dopo quella partita se ne saprà di più sulla classifica del girone e sulle ambizioni della Clerici Auto che a questo punto è a un passo dal sogno e non vuole fermarsi dopo questa esaltante cavalcata.

Il tabellino di Teramo-ClericiAuto Cabiate 0-3

Parziali 23-25, 19-25, 23-25

Clarici Auto: Provasi, Citterio 9, Colombo 11, Ruffini, Cecconello 11, Bernasconi 11, Hyka 1, Bianchi, Quartarella 1, Galliani 7, De Luca. All. Reali.

Programma della seconda fase playoff

Gara1: 14 maggio ore 20 Teramo-Cabiate 0-3

Gara2: 21 maggio ore 19 Ponte San Nicolò-Teramo

gara 3: 28 maggio ore 19 Cabiate-Ponte San Nicolò